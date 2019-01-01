Друзья!
Мы уходим на Новогодние каникулы,
но продолжаем принимать заказы!
Дорогие друзья, Интернет- магазин BELWEDER.RU уходит на Новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января*.
При этом вы можете продолжать делать заказы и в праздничный период. Все заказы, оформленные во время праздничных дней, будут обработаны начиная с 9 января 2019 года.
* Заказы оформленные 27 декабря, будут обработаны (отгружены) 28 декабря в компанию СДЭК и Почта России. По всем заказам мы предоставим номер накладной (трек номер) заказа.
Отследить статус Вашего заказа Вы сможете:
На сайте СДЭК, по адресу: cdek.ru/track
На сайте Почта России, по адресу: pochta.ru/tracking