Друзья!



Мы уходим на Новогодние каникулы,

но продолжаем принимать заказы!

Дорогие друзья, Интернет- магазин BELWEDER.RU уходит на Новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января*.

При этом вы можете продолжать делать заказы и в праздничный период. Все заказы, оформленные во время праздничных дней, будут обработаны начиная с 9 января 2019 года.

* Заказы оформленные 27 декабря, будут обработаны (отгружены) 28 декабря в компанию СДЭК и Почта России. По всем заказам мы предоставим номер накладной (трек номер) заказа.

Отследить статус Вашего заказа Вы сможете:

На сайте СДЭК, по адресу: cdek.ru/track

На сайте Почта России, по адресу: pochta.ru/tracking